Бойцы ВСУ за сутки уничтожили более 30 оккупантов на востоке Украины 1 28.05.2022, 21:54

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Украинские военные продолжают сдерживать россиян.

Украинские военнослужащие группировки "Схид" за сутки уничтожили более 30 российских захватчиков.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", - говорится в сообщении.

В частности, сегодня, 28 мая, украинские воины уничтожили до 33 оккупантов и 5 тяжелых артиллерийских гусеничных тягачей (АГТ).

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