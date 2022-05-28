Бойцы ВСУ за сутки уничтожили более 30 оккупантов на востоке Украины

Бойцы ВСУ за сутки уничтожили более 30 оккупантов на востоке Украины1
- 28.05.2022, 21:54
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Украинские военные продолжают сдерживать россиян.
Украинские военнослужащие группировки "Схид" за сутки уничтожили более 30 российских захватчиков.
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", - говорится в сообщении.
В частности, сегодня, 28 мая, украинские воины уничтожили до 33 оккупантов и 5 тяжелых артиллерийских гусеничных тягачей (АГТ).