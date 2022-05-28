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Бойцы ВСУ за сутки уничтожили более 30 оккупантов на востоке Украины

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  • 28.05.2022, 21:54
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Бойцы ВСУ за сутки уничтожили более 30 оккупантов на востоке Украины

Украинские военные продолжают сдерживать россиян.

Украинские военнослужащие группировки "Схид" за сутки уничтожили более 30 российских захватчиков.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", - говорится в сообщении.

В частности, сегодня, 28 мая, украинские воины уничтожили до 33 оккупантов и 5 тяжелых артиллерийских гусеничных тягачей (АГТ).

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