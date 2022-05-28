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На Донбассе украинские военные отбили семь атак оккупантов

  • 28.05.2022, 22:22
На Донбассе украинские военные отбили семь атак оккупантов

Украинцы уничтожили танк, шесть автомобилей и беспилотник врага.

На Донбассе с начала суток Вооруженные силы Украины отбили 7 атак российских захватчиков, на трех участках еще продолжаются бои, сообщает группировка Объединенных сил.

В частности, вдоль всей полосы обороны оккупанты применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 7 атак врага. На 3 локациях еще продолжаются бои", - говорится в сообщении.

В то же время украинские воины за уходящие сутки уничтожили 1 танк, 6 автомобилей и сбили беспилотник типа "Орлан-10".

"Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Только в Донецкой области разрушили и повредили 15 гражданских объектов, из них: 14 жилых домов, коксохимический завод. В результате этих обстрелов погибло по меньшей мере 3 гражданских лиц, еще 5 получили ранения и травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

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