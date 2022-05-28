Как белорусам купить дом в деревне за 32 рубля 28.05.2022, 22:29

Подробная инструкция.

Проезжая по сельской местности, мы часто наблюдаем ряд пустующих и ветхих домов. Неужели они никому не нужны? Myfin.by посмотрел статистику: к началу 2022 года в Беларуси насчитывалось более 7 600 пустующих и ветхих домов. В сравнении с началом 2021 года количество сократилось на 25%.

«Такая значительная разница объясняется ростом продаж заброшенной недвижимости», – пояснили в Государственном комитете по имуществу. Журналисты спросили в ведомстве, сколько стоит пустующий домик в деревне и как его можно купить.

В Беларуси на продажу выставляют только дома, официально признанные пустующими. Согласно указу №116, недвижимость может попасть в реестр пустующих домов по трем причинам:

1. Если в доме в течение трех лет никто не проживал, если дом аварийный или грозит обрушением – в течение одного года.

2. Если придомовая территория не охраняется законом.

3. Если прежние хозяева не прислали в местные органы власти уведомление о претензии на дом и не приводят дом в надлежащий порядок.

С 1 января 2023 года в Беларуси заработает электронный единый реестр пустующих домов. Каждый желающий сможет воспользоваться интернетом, чтобы присмотреть себе недвижимость. Сегодня информацию о пустующих домах можно получить на сайте местных исполкомов.

Как купить пустующий домик в деревне?

В Минске и областных центрах приобрести пустующий дом можно только на аукционе (в том числе во время торгов в электронной форме). В остальных населенных пунктах можно обойтись и без его проведения.

Стартовая цена на аукционе устанавливается по рыночной стоимости недвижимости. Если по итогам торгов в доме никто не заинтересован, проводят повторные торги и постепенно снижают цены: сначала на 50%, затем на 80% – вплоть до 1 базовой величины (32 рубля).

Местные исполкомы наделены правом выставлять на аукцион недвижимость с начальной ценой в одну базовую величину.

Если для покупателя в итоге дом влетит в копеечку, по письменному заявлению могут предоставить рассрочку оплаты без индексации платежей.

– Срок – до трех лет со дня подписания договора купли-продажи. Также покупатель имеет право оплатить недвижимость досрочно, – отметили в Госкомимуществе.

Исполкомы могут продавать участки с домами под снос. В этом случае покупателю придется либо профинансировать снос, либо вложиться в реконструкцию жилья. На капитальный ремонт дают один год. Отсчет ведется с момента приобретения дома, а иначе жилье уйдет под снос и владельца обяжут оплатить процедуру из собственного кармана.

– Если человек не укладывается в срок по уважительной причине и может подтвердить это документально, срок могут продлить, – прокомментировали в Госкомимуществе.

Также в ведомстве добавили, что купить пустующий жилой дом могут не только белорусы, но и иностранные граждане (в том числе россияне), а также лица без гражданства. Не ограничены в этом и индивидуальные предприниматели, юридические лица.

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