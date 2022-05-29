«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов 1 29.05.2022, 8:08

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В Париже прошел решающий матч главного клубного турнира Европы.

В Париже на «Стад де Франс» прошел финал футбольной Лиги чемпионов. В 14-й раз в своей истории (больше всех!) обладателем заветного трофея стал мадридский «Реал». У ближайшего преследователя — итальянского «Милана» — семь побед.

Лига чемпионов. Финал

«Ливерпуль» (Англия) — «Реал» (Испания), 0:1

Гол: Винисиус Жуниор (59).

Отметим, что начало матча было задержано на 36 минут. Вначале сообщалось, что автобус «Ливерпуля» попал в пробку. Но, как выяснилось, причина — в сфере безопасности. Некоторые болельщики не могли попасть на стадион из-за огромных очередей на входе. Часть из них даже пыталась перелезть через турникеты и высокие заборы — полиции пришлось применить слезоточивый газ.

«Ливерпуль» чаще угрожал соперникам в первом тайме, о чем говорит и статистика: 10 ударов «красных» против одного у мадридцев, который был заблокирован. Но в паре моментов отлично сыграл вратарь Тибо Куртуа, а однажды «Реал» выручила штанга. Впрочем, отличились как раз «сливочные». Это случилось в конце первого тайма стараниями главной ударной силы «королевского» клуба Карима Бензема. Однако судьи посчитали, что было положение вне игры.

И все же «Реал» этим эпизодом послал сигнал «Ливерпулю» — доминирования он не допустит. На исходе часа игры мадридцам удалась быстрая атака. Федерико Вальверде прострелил на дальнюю штангу, где Винисиус Жуниор был тут как тут. Этот единственный удар в створ ворот за матч в исполнении игроков «Реала» стал голевым.

«Красные» попытались быстро восстановить равновесие. Мохамед Салах дважды имел хорошие возможности забить, однако Куртуа вновь был на высоте. Не помогли «Ливерпулю» и замены. Кроме автора гола, главным героем встречи можно смело считать бельгийского голкипера испанского клуба.

Таким образом, «Реал» пополнил клубную коллекцию очередным почетным призом. И хотя на старте этого турнира «сливочные» умудрились уступить даже «Шерифу» из Молдовы, в плей-офф команда Карло Анчелотти превзошла в двухраундовых противостояниях ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити», а теперь одолела и «Ливерпуль».

Отметим, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов засветился один белорус. Илья Шкурин, который отказался играть за национальную сборную из-за событий в стране после выборов-2020, представлял киевское «Динамо». Он вышел в стартовом составе в домашних матчах с «Бенфикой» и «Баварией», а в остальных встречах оставался в запасе.

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