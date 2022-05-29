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В Донецке произошел мощный взрыв на складе боеприпасов российских оккупантов

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  • 29.05.2022, 8:17
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В Донецке произошел мощный взрыв на складе боеприпасов российских оккупантов

Он находился на территории коксохимического завода.

В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение боевики разместили на территории коксохимического завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В результате взрыва началось загорание. Пока неизвестно, какой урон это принесет оккупантам.

В соцсетях пишут, что на ул. Коксохимической, 1 (бывший Коксохимзавод) началась детонация боеприпасов, зафиксировано попадание снарядов на ул. Суворова, 115, ул. Острогорского, 24/2 и другие адреса.

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