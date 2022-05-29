В Донецке произошел мощный взрыв на складе боеприпасов российских оккупантов

В Донецке произошел мощный взрыв на складе боеприпасов российских оккупантов3
- 29.05.2022, 8:17
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Он находился на территории коксохимического завода.
В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение боевики разместили на территории коксохимического завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В результате взрыва началось загорание. Пока неизвестно, какой урон это принесет оккупантам.
В соцсетях пишут, что на ул. Коксохимической, 1 (бывший Коксохимзавод) началась детонация боеприпасов, зафиксировано попадание снарядов на ул. Суворова, 115, ул. Острогорского, 24/2 и другие адреса.