В Донецке произошел мощный взрыв на складе боеприпасов российских оккупантов 3 29.05.2022, 8:17

7,198

Он находился на территории коксохимического завода.

В Донецке взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. По предварительным данным, вооружение боевики разместили на территории коксохимического завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В результате взрыва началось загорание. Пока неизвестно, какой урон это принесет оккупантам.

В соцсетях пишут, что на ул. Коксохимической, 1 (бывший Коксохимзавод) началась детонация боеприпасов, зафиксировано попадание снарядов на ул. Суворова, 115, ул. Острогорского, 24/2 и другие адреса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».