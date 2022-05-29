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Белорусский Tiktok-блогер нашел рынок с необычными ценами на овощи

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  • 29.05.2022, 8:39
  • 5,234
Белорусский Tiktok-блогер нашел рынок с необычными ценами на овощи

Сколько там стоят молодая картошка и помидоры?

Автор аккаунта в Tiktok andreyav2022 сходил на рынок в Таборы и посмотрел цены. Рассказываем, что там по чем.

— Сразу же приятная новость — 1,3 рубля помидор (если на ветке, то 3,3 рубля, а томаты сорта «Бычье сердце» — 5 рублей), — говорит автор видео. — За опт отдают по 1,2 рубля. Абрикосы — 7−9,5 рублей. Редис — 2,6 за килограмм. Можно чуть дешевле, если поторговаться.

@andreyav2022

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Кабачок стоит 3,3 рубля. Длинные огурцы — 70 копеек за килограмм, а огурцы сорта «Зозуля» — 1 рубль, колючие самые дорогие — 1,4 рубля. Капуста раняя продается по 2,2 рубля, пекинская — 2 рубля за килограмм.

Свежую морковь можно найти по 2,4 рубля, свеклу — по 2,5, перец продают по 5,5 рубля, а молодую картошку можно отыскать по цене в районе 2,2−2,4 рублей.

Что касается сезонных фруктов, то клубнику продают по 9−12 рублей за килограмм. Черешня стоит 16 рублей, есть и по 14 рублей, но только, если возьмете сразу 7 кг в ящике. Персик — 5 рублей, нектарин — 15 рублей. Яблоко — 1,7 рубля. Апельсин — 3,5, мандарин — 5 рублей, киви — 4,5 рубля и 3,8 рубля.

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