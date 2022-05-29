Начался 30-дневный период отсчета до дефолта РФ по внешним долгам 8 29.05.2022, 8:43

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На счета инвесторов не поступили средства на сумму около 100 миллионов долларов.

По состоянию на вечер пятницы, 27 мая, со стороны России на счета инвесторов не поступили средства на сумму около 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, с этого момента начался 30-дневный отсчет до первого для РФ с 1917 года дефолта по внешним долгам.

Дефолт будет объявлен, если в этот срок инвесторы не получат свои выплаты. Несмотря на это, на прошлой неделе правительство РФ заявило, что уже провело выплаты.

Ранее стало известно, что лицензия OFAC (Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Минфина США), которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.

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