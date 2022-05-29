Последний гвоздь в крышку гроба диктатуры 2 Артем Черников

29.05.2022, 8:52

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МОТ может заблокировать весь экспорт произведенной в Беларуси продукции.

Бесчисленное количество раз белорусы настаивали на введении масштабных санкций против режима Лукашенко. К сожалению, его лапы настолько сильно проникли во все сферы жизни, что эти санкции приходится вводить практически против каждого предприятия, так как они являются прямыми или косвенными кошельками диктатора.

Но есть санкции, которые могут стать последним гвоздем в крышку гроба колхозного режима. Это вмешательство Международной организации труда (МОТ). А именно применение 33 параграфа организации, который был применен только однажды, в 2021 году, в отношении Мьянмы после государственного переворота. Этот параграф фактически исключает страну-диктатуру из организации и блокирует экспорт произведенной продукции. То есть речь идет о полной изоляции Лукашенко на международной арене. Так совпало, что граждане только двух стран сами просили у МОТ таких санкций — это Мьянма и Беларусь.

Несмотря на противоречивые заявления о действенности этой меры, сама мысль об этом не на шутку испугала лукашистов. Именно после того, как прошли слухи о том, что МОТ рассматривает параграф 33 в отношении хунты в Мьянме и диктатуры в Беларуси, лукашисты составили письмо, в котором рабочих заставили просить не применять такие меры.

По просьбам Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП), МОТ решили не вводить эти санкции. По своей вечной наивности некоторые лидеры думали, что режим остановится, прекратит репрессии в отношении рабочих и поэтому не выпускали последнюю пулю в лоб диктатуре. Пытались играть в бюрократию и забрасывать локальными бумажками-жалобами вместо одной уверенной просьбы - немедленно вести санкции и ограничить экспорт.

Да, возможно БКДП думали о судьбе рабочих, о том, что их финансовое положение заметно ухудшится. Но жить при ненавистном каждым белорусом режиме Лукашенко и не знать, когда этот ужас закончится, гораздо хуже. Когда происходят аресты коллег, когда не продлевают контракты по политическим убеждениям, когда за забастовку герои сидят реальные сроки.

БКДП фактически спас Лукашенко, однако, он добра не помнит и боится любого оппонента. Даже если это профсоюз, дело которого - защита прав рабочих. Поэтому за хорошие поступки он и арестовал лидеров профсоюза и фактически уничтожил первички. Нож благодарности в спину, который показал - отсидеться в стороне не получится.

Сейчас ни у МОТ, ни у крупнейшего профсоюза IndustryALL не должно оставаться никаких сомнений относительно ситуации в Беларуси. Помимо ежедневных нарушений прав рабочих и бесконечных арестов, режим Лукашенко является соучастником российской агрессии против Украины. Поэтому точечный экономический удар по прямому союзнику Путина может решить две проблемы: освобождение белорусских рабочих от преследования режима и крупные неприятности для Путина. От камня санкций, брошенного в болото диктатуры, далеко идут круги.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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