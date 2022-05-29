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Чем удивит белорусов погода на следующей неделе?

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  • 29.05.2022, 8:56
  • 4,538
Чем удивит белорусов погода на следующей неделе?

Синоптики дали прогноз.

Начало новой рабочей недели в Беларуси будет прохладным и ненастным, сообщает pogoda.by.

В понедельник ожидаются кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +12°С. Вечером обещают слабый туман.

Утро вторника будет без осадков, а ко второй половине дня местами пройдут дожди. Столбик термометра поднимется до +16°С.

В среду будет облачно. Днем температура воздуха составит +19°С.

На четверг передают ясную и солнечную погоду, но к вечеру возможны дожди. Днем воздух прогреется до +21°С.

В пятницу возможны кратковременные осадки. Воздух прогреется до +16°С.

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