Войска РФ «выдыхаются» на самом важном направлении 6 29.05.2022, 8:57

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Эксперт раскрыл новые подробности штурма Северодонецка.

Российские войска уже неделю пытаются захватить Северодонецк Луганской области и заметно теряют силы.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона, передает УНИАН.

Как отметил эксперт, по предварительным оценкам, непосредственно в районе Северодонецка сражается около 20-22 батальонно-тактические группы врага.

"На отдельных участках наступления российской армии удается создать преимущество 1 к 20 в технике и 1к 10 в личном составе. Но это на отдельных участках, и это уже было несколько дней назад, потому что они уже неделю там наступают. Сегодня такого соотношения нет, они понемногу выдыхаются", – заявил Жданов.

Он добавил, что украинские защитники продолжают держать оборону.

Ранее эксперт Николай Сунгуровский заявил, что России нужна быстрая победа, поэтому ее войска начали наступление на Луганскую область. Для них поставлена задача – окружить Северодонецк.

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