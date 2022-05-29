«Ник и Майк»: «Сименс» решил уйти из Беларуси, это создаст большие проблемы для БелАЭС 11 29.05.2022, 9:08

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Случится это может уже в начале июня.

Подтвердилась информация о том, что «Сименс» все же надумал уйти с рынка Беларуси. Случится это может уже в начале июня. «Сименс» - это крупнейший поставщик газовых турбин. Они установлены на Березовской и Лукомольской ГРЭС, а также на Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Отметим, что уже на поставленные турбины «Сименс» отказался устанавливать необходимое программное обеспечение. Теперь возникает вопрос, кто их запустит и как они вообще будут работать без ПО. Не говоря уже про обслуживание.

К чему это приведет? Вместо новых блоков будут включать устаревшие, которые очень сильно уступают в эффективности. Соответственно, затраты увеличатся. Как и нагрузка на эти блоки. Учитывая их состояние, отсутсвие запчастей и снижение уровня компетенций обслуживающего персонала в связи с репрессиями и падением зарплат, все это может обернуться серьезными проблемами для энергосистемы Беларуси.

Тем более, что сложности есть и с электрокотлами. Все они были поставлены из стран, которые нынче попали в список врагов. Это значит, что если что-то ломается, то починить крайне сложно. В Белоозерске один из таких электрокотлов уже вышел из строя и простаивает.

Отметим, что электрокотлы закупались последние годы для преодоления ночных провалов энергопотребления после запуска БелАЭС. Однако сейчас план может пойти под откос.

Вы все видите сами, что в инфраструктуру деньги не вкладываются. Ямы на дороге все глубже, мосты выглядят все тревожнее. В сферах, которые скрыты от глаз, ситуация такая же. И проблемы продолжают накапливаться. На одном из совещаний синепал приказал во что бы то ни стало найти ресурсы, чтобы закончить проекты, деньги на которые начинали давать европейские структуры.

Однако очевидно, что найти денег нет никакой возможности. Их попросту нет. Это значит, что многие проекты так и не будут закончены. Выбор, который сделала хунта в августе-2020, разрушает страну изнутри. И решить эту ситуацию можно только одним способом.

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