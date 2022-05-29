Ветеран спецназа США назвал три причины провала россиян под Киевом 29.05.2022, 9:14

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Оккупанты надеялись на «легкую прогулку».

Российские оккупанты не сумели захватить Киев по трем причинам: из-за проблем с логистикой, командованием и недооценки украинцев.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" ветеран спецназа США Пэрри Блэкберн.

"Они действительно думали, что это будет для них легкая прогулка и без лишней мороки захватят Киев. И это была их роковая ошибка. Сопротивление украинских защитников было гораздо сильнее, чем они того ожидали", - пояснил он.

Блэкбэрн отметил, что вражеская тактика на восточном фронте претерпела изменений.

"Сейчас на востоке мы видим, что они сменили тактику: накопили много сил и наступают медленно, пытаясь продавить местами прям в лобовую. У них нет гибкости, наблюдаются проблемы с логистикой, поэтому они не могут быстро наступать. Украина должна использовать их слабости", - подчеркнул экс-спецназовец.

По его словам, "вторая армия мира", которой считается российская, находится в плачевном состоянии.

"Они до сих пор используют тактику Второй мировой войны... Украинцы умело маневрируют и используют нетривиальную тактику. В то время как противник пытается воевать по старым советским лекалам... Путин не победит Украину", - заключил Блэкберн.

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