Ученые: Размеры домашних собак увеличились вдвое 3 29.05.2022, 9:16

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Скачок роста произошел между каменным и железным веком.

Между поздним неолитом и эпохой Римской империи – от 8000 до 2000 лет назад – средняя масса собак Европы выросла в два раза. Этот процесс отражал изменение главной роли животных в жизни человека, переход от охотничьих и сторожевых функций к пастушеству и охране скота. Увеличение размеров позволяло собакам встречать даже таких опасных хищников как волки и медведи.

Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science: Reports.

Собаки были одомашнены, по разным данным, между 15000 и 30000 лет назад. Считается, что поначалу они вырастали заметно мельче своих ближайших диких родственников, серых волков, и помогали человеку выслеживать дичь и сторожить жилище. Однако со временем собаки осваивали и другие роли, на что указала и новая работа, проделанная научным сотрудником Музея штата Аризона Мартин Веклер (Martin Welker) и его коллегами.

Ученые исследовали останки собак, обнаруженных в древних захоронениях на территории Хорватии и соседних стран. Одомашненные животные появились здесь вместе с неолитическими фермерами, мигрировавшими из Анатолии и Ближнего Востока. Образцы датировались возрастом от 8000 лет – поздний неолит – до 2000 лет – железный век, эпоха Римской империи.

По оценкам Веклера и его соавторов, средняя масса первых собак составляла около 17 кг (что можно сравнить с размерами современных бордер-колли), а ко времени расцвета Древнего Рима она достигла 24 кг. Некоторые исторические источники свидетельствуют, что в Риме использовались и более крупные животные, массой вплоть до 34 кг (как нынешние пиренейские горные собаки).

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