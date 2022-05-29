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Генштаб ВСУ: В Беларуси усилили боевую подготовку военных

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  • 29.05.2022, 9:23
  • 6,502
Генштаб ВСУ: В Беларуси усилили боевую подготовку военных

Что задумал Лукашенко?

На Волынском и Полесском направлениях увеличилось количество мероприятий боевой подготовки белорусских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях отмечается увеличение количества мероприятий оперативной и боевой подготовки в ходе проверки сил реагирования вооруженных сил Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения с ее территории ракетно-авиационных ударов по украинским инфраструктурным объектам", - говорится в сообщении.

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