Генштаб ВСУ: В Беларуси усилили боевую подготовку военных

Генштаб ВСУ: В Беларуси усилили боевую подготовку военных15
- 29.05.2022, 9:23
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Что задумал Лукашенко?
На Волынском и Полесском направлениях увеличилось количество мероприятий боевой подготовки белорусских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"На Волынском и Полесском направлениях отмечается увеличение количества мероприятий оперативной и боевой подготовки в ходе проверки сил реагирования вооруженных сил Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения с ее территории ракетно-авиационных ударов по украинским инфраструктурным объектам", - говорится в сообщении.