В Беларуси назначен новый епископ Пинский и Лунинецкий 2 29.05.2022, 9:53

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Его предшественник был единственным членом Синода, поддержавшим «оппозиционного» архиепископа Артемия.

27 мая на заседании Священного синода в Москве избрали епископа Пинского и Лунинецкого. Им стал архимандрит Георгий (Войтович), служитель пинской Епархии, сообщает «Медиа Полесье».

Архиепископ Стефан, который более 30 лет управлял Епархией, умер 22 апреля на 79-м году жизни. В прошлом году он был единственным членом Синода, который выступил против отстранения архиепископа Артемия с Гродненской кафедры.

В своих проповедях Артемий выступал против насилия, а в августе 2020 года исполнил молитвенный гимн «Магутны Божа» на ступенях Свято-Покровского кафедрального собора в Гродно.

Архиепископ Стефан родился 25 марта 1944 года в деревне Корзуны Червенского района Минской области в семье крестьянина. В 1978 году митрополитом Минским и Белорусским Антонием пострижен в монашество. В 1981 году возведен в сан архимандрита и назначен благочинным Свято-Успенского Жировичского монастыря.

Постановлением Синода Белорусского Экзархата 19 февраля 1990 года, архимандриту Стефану определено быть епископом Пинским и Лунинецким. 25 февраля 2000 года возведен в сан архиепископа.

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