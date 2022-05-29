Бойцы ВСУ ликвидировали российского пропагандиста в звании полковника 5 29.05.2022, 9:59

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Его родственники уже начали оформлять наследство.

Во время боев в Украине погиб российский полковник Владимир Васильевич Иванов. Первым о его смерти сообщил сотрудник ВГТРК Евгений Поддубный, он вышел на акцию «Бессмертный полк» 9 мая с портретом Иванова.

«Медиазона» подтвердила гибель полковника с помощью реестра наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из российских баз данных.

Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта, его смерть официально подтвердили спустя пять дней, 30 марта 2022 года. Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал адрес проживания погибшего — Москва, улица Знаменка, 19. Это главное здание Министерства обороны, оно же — воинская часть 66 524.

Министерство обороны публично не подтверждало гибель сотрудника пресс-службы. О факте смерти полковника Владимира Иванова первым сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, при этом он не привел никаких сведений о месте службы погибшего.

О сотруднике пресс-службы с таким именем писал украинский проект «Миротворец», собирающий данные о российских военных, наемниках и деятелях самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

«Российский военный преступник. Пропагандист. Соучастник информационно-пропагандистских компаний и манипуляций МО РФ по оправданию российской агрессии против Украины, массовых убийств мирных жителей Сирии. <…> Сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Непосредственно причастен к ведению МО РФ информационной войны против Украины», — утверждал «Миротворец».

Согласно утечкам из российских баз данных, Владимир Иванов родился в Ростове-на-Дону и до перевода в Москву служил в штабе Южного Военного округа.

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