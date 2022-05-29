Путинская Россия падет Китаю на стол

Путинская Россия падет Китаю на стол6
- 29.05.2022, 10:03
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Пекин воспользуется ослаблением северного соседа из-за развязанной Кремлем войны.
Китай выигрывает по всем направлениям, потому что в этой войне ослабляется Россия.
Об этом в комментарии obozrevatel.com на условиях анонимности заявил украинский генерал.
"Чтобы понять позицию Китая, надо углубиться в концепцию конфуцианства, буддизма, вспомнить слова Мао Цзэдуна, сидевшего на берегу реки Янцзы. Рано или поздно он (Китай - ред.) дождется того, что она (Россия - ред.) сама упадет ему на стол", - подчеркнул он.
По его словам, Китаю безразлична судьба Украины и всего мира.
"Он (Китай - ред.) маневрирует, наблюдает, сидит и радуется тому, что происходит, поскольку ослабляются два его самых опасных врага – РФ и США. Он верит – и не без оснований – что в будущем он сможет управлять половиной мира", - отметил военный.