Джинсы за 25 рублей и платья на выпускной от 35: что можно купить на минской барахолке 2 29.05.2022, 10:08

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Репортаж с популярных торгов «Open Шкаф».

В эти выходные в Минске проходит городская барахолка «Open Шкаф». Чем здесь можно обновить гардероб к летнему сезону с минимальными потерями для бюджета, посмотрело агентство «Минск-Новости».

На популярной минской барахолке на этот раз посетителям предлагают обновить гардероб к лету. Для б/у одежды и новых вещей от столичных дизайнеров в эти майские выходные выделили сразу два этажа популярного столичного клуба.

Больше всего модников собирается у вешалок с одеждой. Как и полагается барахолке, винтажной. Б/у вещи неплохо сохранились, а иногда и вовсе неотличимы от новых. Из верхней одежды любители ретро-стиля оценят, например, длинный тренч из кожи. Моделей очень много, стоят в среднем 180−200 рублей. Здесь же удалось отыскать косуху с налетом старины за 30 рублей.

Для желающих ярко принарядиться на выпускной и другие праздники есть большой выбор вечерних платьев. Так, сияющие мини в пайетках обойдутся в 30 рублей и выше, а более элегантные миди с разрезом — около 50.

— Собираюсь в июне на свадьбу к подруге, поэтому решила заглянуть сюда. В масс-маркете сейчас достаточно дорого, да и покупаю платье скорее всего на один раз. А здесь можно за небольшие деньги найти эксклюзивный наряд, в таком точно не придет кто-то из гостей, — улыбается минчанка Вика, направляющаяся в примерочную.

Среди б/у вещей есть и много повседневных. Классическое офисное платье стоит всего 20 рублей, джинсы — от 25, рубашки и майки реально отыскать всего за 10. Одновременно с этим есть немало вещей и для брутальных байкеров: они смогут найти, например, мотокуртку Harley Davidson почти за 300 рублей и брюки из натуральной кожи за 150. В целом, собрать образы можно практически на любой случай.

Наравне с недорогими б/у вещами одежду и аксессуары представляют минские мастера. Пока один парень рассказывает покупателям о преимуществах одежды из экотканей (льняные брюки — 100 рублей, футболка — 60, а из крапивы — 120 и 80 соответственно), девушка неподалеку вяжет очередную вещицу на продажу.

— Вязать научилась около четырех лет назад, но зарабатываю на этом примерно год. У девчонок и парней сейчас есть запрос на то, чтобы иметь что-то уникальное, не такое, как у всех. Поэтому такие барахолки — хорошая возможность найти покупателей, — делится она.

Среди аксессуаров популярны шоперы из экокожи по 60 рублей, тканевые с ручной росписью — от 35, а также поясные сумки за 30.

Дизайнеров украшений на барахолке не меньше: есть и крупные минские шоурумы, и начинающие мастера, для которых создание аксессуаров пока хобби. Здесь найдутся изделия из разных материалов и выполненные в различных стилях. Так, титановый браслет оценили в 70 рублей, медный медальон в 25, подвеску из дерева и смолы — в 50.

Кроме обновления гардероба, можно купить многое и для создания уюта дома. Коврики в технике макраме, плетеные корзинки для мелочей, соевые свечи, керамические тарелки и многое другое — отыскать что-то получится и для себя, и в подарок.

Бонусом для ценителей винтажа станут пленочные фотоаппараты и виниловые пластинки. Последние стартуют от 5 рублей, а отечественные «Зениты» и зарубежная техника продается в среднем от 20.

Посетить барахолку на пр. Независимости, 58, можно 29 мая с 12.00 до 21.00. Вход свободный.

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