закрыть
29 мая 2022, воскресенье, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Джинсы за 25 рублей и платья на выпускной от 35: что можно купить на минской барахолке

2
  • 29.05.2022, 10:08
  • 2,012
Джинсы за 25 рублей и платья на выпускной от 35: что можно купить на минской барахолке

Репортаж с популярных торгов «Open Шкаф».

В эти выходные в Минске проходит городская барахолка «Open Шкаф». Чем здесь можно обновить гардероб к летнему сезону с минимальными потерями для бюджета, посмотрело агентство «Минск-Новости».

На популярной минской барахолке на этот раз посетителям предлагают обновить гардероб к лету. Для б/у одежды и новых вещей от столичных дизайнеров в эти майские выходные выделили сразу два этажа популярного столичного клуба.

Больше всего модников собирается у вешалок с одеждой. Как и полагается барахолке, винтажной. Б/у вещи неплохо сохранились, а иногда и вовсе неотличимы от новых. Из верхней одежды любители ретро-стиля оценят, например, длинный тренч из кожи. Моделей очень много, стоят в среднем 180−200 рублей. Здесь же удалось отыскать косуху с налетом старины за 30 рублей.

Для желающих ярко принарядиться на выпускной и другие праздники есть большой выбор вечерних платьев. Так, сияющие мини в пайетках обойдутся в 30 рублей и выше, а более элегантные миди с разрезом — около 50.

— Собираюсь в июне на свадьбу к подруге, поэтому решила заглянуть сюда. В масс-маркете сейчас достаточно дорого, да и покупаю платье скорее всего на один раз. А здесь можно за небольшие деньги найти эксклюзивный наряд, в таком точно не придет кто-то из гостей, — улыбается минчанка Вика, направляющаяся в примерочную.

Среди б/у вещей есть и много повседневных. Классическое офисное платье стоит всего 20 рублей, джинсы — от 25, рубашки и майки реально отыскать всего за 10. Одновременно с этим есть немало вещей и для брутальных байкеров: они смогут найти, например, мотокуртку Harley Davidson почти за 300 рублей и брюки из натуральной кожи за 150. В целом, собрать образы можно практически на любой случай.

Наравне с недорогими б/у вещами одежду и аксессуары представляют минские мастера. Пока один парень рассказывает покупателям о преимуществах одежды из экотканей (льняные брюки — 100 рублей, футболка — 60, а из крапивы — 120 и 80 соответственно), девушка неподалеку вяжет очередную вещицу на продажу.

— Вязать научилась около четырех лет назад, но зарабатываю на этом примерно год. У девчонок и парней сейчас есть запрос на то, чтобы иметь что-то уникальное, не такое, как у всех. Поэтому такие барахолки — хорошая возможность найти покупателей, — делится она.

Среди аксессуаров популярны шоперы из экокожи по 60 рублей, тканевые с ручной росписью — от 35, а также поясные сумки за 30.

Дизайнеров украшений на барахолке не меньше: есть и крупные минские шоурумы, и начинающие мастера, для которых создание аксессуаров пока хобби. Здесь найдутся изделия из разных материалов и выполненные в различных стилях. Так, титановый браслет оценили в 70 рублей, медный медальон в 25, подвеску из дерева и смолы — в 50.

Кроме обновления гардероба, можно купить многое и для создания уюта дома. Коврики в технике макраме, плетеные корзинки для мелочей, соевые свечи, керамические тарелки и многое другое — отыскать что-то получится и для себя, и в подарок.

Бонусом для ценителей винтажа станут пленочные фотоаппараты и виниловые пластинки. Последние стартуют от 5 рублей, а отечественные «Зениты» и зарубежная техника продается в среднем от 20.

Посетить барахолку на пр. Независимости, 58, можно 29 мая с 12.00 до 21.00. Вход свободный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний гвоздь в крышку гроба диктатуры
Последний гвоздь в крышку гроба диктатуры Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина