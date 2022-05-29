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Потери оккупантов в Украине пересекли новую «красную линию»

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  • 29.05.2022, 10:16
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Потери оккупантов в Украине пересекли новую «красную линию»

Свежая информация от Генштаба ВСУ.

Украинские военные ликвидировали уже более 30 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 мая ориентировочно составили: личного состава - около 30 150 (+150) человек, танков - 1338 (+8) единиц, боевых бронированных машин ‒ 3270 (+12), артиллерийских систем - 631 (+3), РСЗО - 203 (+0), средств ПВО - 93 (+0), самолетов - 207 (+0), вертолетов 0 174 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня - 504 (+1), крылатых ракет - 116 (+0), кораблей /катеров - 13 (+0), автомобильной техники и автоцистерн - 2240 (+14), специальной техники - 48 (+0)", - говорится в сообщении.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении. Данные уточняются, добавили в Генштабе ВСУ.

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