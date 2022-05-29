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Ученые впервые расшифровали геном одного из жителей Помпей

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  • 29.05.2022, 10:25
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Ученые впервые расшифровали геном одного из жителей Помпей

Он оказался мигрантом.

Международная группа ученых впервые успешно извлекла ДНК из останков двух жителей древних Помпей и смогла расшифровать геном одного из них. Он оказался мигрантом, а не местным жителем, говорят исследователи, пишет sciencealert.com.

«Нам впервые удалось извлечь значительную часть сегментов генома из останков двух жителей Помпей: женщины в возрасте 50 лет и мужчины в возрасте от 35 до 40 лет. Геном мужчины удалось полностью восстановить. Его изучение раскрыло глубокие связи между жителями Древнего Рима и других регионов античного Средиземноморья», — говорят исследователи.

Их останки нашли в одной из комнат здания, известного как Casa del Fabbro, или «Дом кузнеца». Они погибли от теплового удара и были погребены под толстым слоем пепла.

Структура Y-хромосомы и ядерного генома мужчины указывает на то, что его ближайшие родственники жили на острове Сардиния или на Мальте, а не в окрестностях Помпей. Это значит, что жители этих регионов поддерживали друг с другом контакты и активно мигрировали.

Также ученые нашли в костях мужчины следы палочки Коха, возбудителя туберкулеза.

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