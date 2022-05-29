Украинские защитники отбросили врага от трассы Лисичанск-Бахмут 29.05.2022, 10:34

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Россиян также выбили из Тошковки.

Защитники Украины потеснили оккупантов в направлении трассы Лисичанск-Бахмут.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Северодонецк - это Украина. ВСУ потеснили орков в направлении трассы Лисичанск-Бахмут. Рашисты находятся до сих пор в гостинице областного центра среди горы трупов своих орков. Штурмуют город, бои идут без остановки. Наступления в Боровском и Бобровом отбиты - россияне отступили на раньше заняты позиции", - информирует Гайдай.

Гайдай также рассказал, что украинские защитники укрепились в Тошковке.

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