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Белорусов будут переводить на рисовую кашу?

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  • 29.05.2022, 10:41
  • 3,198
Белорусов будут переводить на рисовую кашу?

Власти зачем-то резко нарастили импорт этого продукта.

В первом квартале текущего года Беларусь увеличила импорт риса на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает belmarket.by.

В январе-марте 2022 года наша страна импортировала 9 301 тонну риса, заплатив за поставки 6 118,7 тыс. долл. В прошлом году (январь-март) Республика Беларусь закупила 6 458 тонн продукции, стоимость которой составила 3 656,8 тыс. долл.

Таким образом, в первом квартале 2022 года импорт риса в РБ вырос на 44% (в количественном выражении) по сравнению с первым кварталом 2021 года.

Главными поставщиками риса в нашу страну стали:

Россия (стоимость поставок – 2 599,7 тыс. долл.);

Пакистан (1 558,0 тыс. долл.);

Индия (1 032,6 тыс. долл.).

Также Беларусь ввозила рис из Вьетнама, Казахстана, Китайской Народной Республики.

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