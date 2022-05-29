Украинские бойцы взяли в плен снайперов одной из самых боеспособных бригад РФ 2 29.05.2022, 11:11

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Видеофакт.

Украинский боец Саша Галкин с позывным «Птах» показал российских снайперов из 15 гвардейской мотострелковой бригады.

«Поделюсь с вами, так сказать, пленными иванами. Этих двух «денацификаторов» подогнал один из наших пехотных батов. Того, который справа, немного покоцано в бою но наши медики перебинтовали ему ногу. Пленных накормили и напоили водой. Ну, а что они говорят — послушайте сами) приятного просмотра», - пишет Саша Галкин в Facebook

15 бригада единственная в российской армии, которая имеет статус «миротворческой». Она выполняла задачи в Нагорном Карабахе. Считается одной из самых боеспособных.

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