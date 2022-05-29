«Позвонил в ГАИ – водитель пришел через две минуты» 2 29.05.2022, 11:21

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Подпереть чужую машину в Беларуси – нормальная практика или хамство?

Острая нехватка мест для стоянки часто приводит к парковке вторым рядом, но, как известно, от взаимного уважения до проклятий из-за заблокированного выезда – один шаг. О том, в каких ситуациях позволительно блокировать выезд чужому авто, можно ли так делать в принципе и как решаются конфликтные ситуации – рассказывают читатели abw.by.

"Подперли – так хоть извинитесь"

Андрей: "К блокировке чужих авто у меня двоякое отношение. С одной стороны, изредка я кого-то подпираю сам. Как правило, это либо какая-то разгрузка во дворе, либо точка притяжения в очень загруженном общественном месте, когда нормально припарковать нет возможности. Тогда могут заблокировать кому-то выезд на одну-две минуты и то таким образом, что авто остается в поле видимости. Не вижу в этом никакой проблемы, потому как всегда оперативно убираю машину по первой же необходимости. Пусть по всем известному закону именно в этот момент частенько кому-то обязательно нужно будет выехать.

Кроме того, у меня всегда под стеклом есть табличка с номером телефона. Из-за блокирования авто на парковке еще ни одного звонка не получал, но считаю это хорошей практикой, поскольку пару раз она выручала. Например, рабочие просили отогнать автомобиль при укладке асфальта во дворе, чтобы на него ничего не летело.

Гораздо хуже, когда человек, который тебя запер на парковке, не чувствует вот этих границ. Бросил авто и ушел в неизвестном направлении: номера телефона нет, сигнализации с обратной связью тоже – вот и как до него достучаться? В таких случаях жду пять минут и звоню в ГАИ. После этого, как правило, владелец быстро находится. Хотя один случай, кажется, запомнится надолго. Даже после звонка в ГАИ барышню пришлось ждать что-то около десяти или пятнадцати минут, что самое неприятное – она даже не сочла нужным извиниться. В общем, подпереть чужой авто – это нормальная практика, если ею не злоупотреблять и относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе".

"Позвонил в ГАИ – водитель пришел через две минуты"

Алексей: "Подперли без номера телефона. Ждал 5 минут, после позвонил в ГАИ и сказал о нарушении п.139 ( "Транспортные средства разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии — при условии рационального использования места стоянки, не создавая препятствия для доступа к находящимся на нем другим транспортным средствам и их последующего движения" – прим. Автобизнеса).

В ГАИ сказали подождать. Тогда я спросил фамилию диспетчера и назвал им пункт 147 ("При нарушении водителями правил остановки или стоянки транспортных средств, в результате которого создано препятствие для дорожного движения или возникла угроза безопасности граждан, сотрудники ГАИ вправе произвести принудительную отбуксировку (эвакуацию) таких транспортных средств" – прим. Автобизнеса). Попросили номер авто, которое заблокировало, и обещали перезвонить. Через 2 минуты выбежал парень, извинился и убрал авто.

"Если никого не подпереть – во дворе не припаркуешься"

Татьяна: "Подпереть кого-то во дворе – это нормально. По крайней мере такая практика сложилась и во дворе у мамы, и у во дворе у меня. Сейчас многие дворы в Серебрянке переживают благоустройство, в ходе которого зеленую зону немного двигают в пользу расширения дороги и обустройства карманов для парковки авто. Это хорошо, но глобально проблему с нехваткой парковочных мест это не решает.

Так или иначе, кто-то кого-то да подпирает. И я ни разу не видела, чтобы из-за этого были какие-то конфликты. Кто-то примерно знает чужое расписание и успевает освободить проезд, соседи-автомобилисты более-менее знакомы между собой, в авто есть номера телефонов – компромиссы находятся в любом случае.

Мы с мужем редко кого-то подпираем, просто потому что не хочется потом рано вставать, чтобы выпустить заблокированное авто. Разве что иногда можем подпереть машину соседки, и то, потому что обратили внимание, что она очень редко куда-то выезжает. Если люди адекватные и относятся к другим жителям двора с пониманием, то всегда можно найти общий язык насчет парковки".

"Главное условие: подпиральщик должен оставить номер телефона"

Иван: "Как-то так сложилось, что я часто сталкиваюсь с подпиральщиками, да и сам иногда подпираю другие машины. Считаю, что это нормальная практика в крупном городе, когда с парковкой напряженка. Неуважение – это заезжать на газон или перегораживать вход в подъезд. А парковать во второй ряд машину, да если еще система так сложилась – в чем проблема?

Представьте, что вы приехали в загородный коттедж, а там маленькая стоянка. Все просто загоняют плотненько машины, одну за другой, потом завтра утром спокойно выезжают. Кто-то выясняет отношения? Нет. Вот и в большом доме может быть так же.

У меня во дворе именно так. Площадка перед домом такая, что ставят во второй ряд – и помещается еще плюс 10 машин. Кому от этого плохо? Я уже знаю: если ехать рано утром, ставлю там автомобиль, где его не прикроют, или сам подпираю кого-то. А если не планирую использовать машину на пару дней или понимаю, что выезжать буду поздно, ставлю аккурат в те места, где с большой долей вероятности подопрут. Мне не жалко. И конфликтов у соседей по этому поводу не возникает.

Понятно, что главное условие – должен быть номер телефона, чтобы "подпиральщик" оперативно убрал машину. Был случай, когда я не смог дозвониться до водителя, в итоге "дворами-огородами" выехал. А потом общался с той женщиной: оказалось, она резко в больницу загремела, ее скорая увезла – она просто не смогла машину убрать, очень сильно по этому поводу извинялось. Ну, бывает.

В городе я сам машины обычно не подпираю – мало ли, как другой водитель отреагирует. Но сам спокойно отношусь, если выезд прикрыт. Опять же, при условии, что водитель ответит на звонок и быстро отъедет. Мне кажется, взаимоуважение как раз в этом. Не только требовать, но и давать. В данном случае – спокойно относиться к тому, что придется набрать номер и подождать минуту-другую. Да, вроде некоторое неудобство. Но ведь затем и ты сам сможешь так поступить".

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