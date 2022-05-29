Медики назвали самый эффективный напиток для уменьшения жира на животе 29.05.2022, 11:43

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Его основной компонент является сильным антиоксидантом.

Избавление от жира на животе, возможно, является одной из главных проблем, когда речь идет о планировании целей по снижению веса. Как вы, возможно, уже знаете, этого можно добиться с помощью правильного питания и регулярных физических упражнений.

Эксперты по здоровью, такие как доктор Р. Никола Джорджевич из Health Careers и доктор Джош Акс из Ancient Nutrition считают, что если вы хотите уменьшить жир на животе, вам следует регулярно употреблять следующий напиток, пишет cursorinfo.co.il.

Хотите ускорить процесс сжигания жира в своем организме? Подумайте о том, чтобы пить зеленый чай. По словам доктора Джорджевича, «основной компонент зеленого чая [галлат эпигаллокатехина, также известный как EGCG] является сильным антиоксидантом, противовоспалительное действие которого научно доказано. ECGC подавляет экспрессию воспалительных цитокинов».

Доктор Акс соглашается и подтверждает, что «зеленый чай является полезным дополнением к вашему рациону, поскольку его потребление веками считалось естественным стимулятором метаболизма благодаря особым антиоксидантным соединениям».

Он продолжает: «Зеленый чай полезен не только благодаря содержанию антиоксидантов. Было также доказано, что он является естественным напитком для сжигания жира, отчасти благодаря содержащемуся в нем кофеину. Чашка зеленого чая матча не только успокаивает — регулярное употребление этого напитка может помочь уменьшить жировые отложения и снизить уровень холестерина».

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