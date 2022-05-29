Экономист: Никто не будет «спасать» попавший под санкции режим Лукашенко 2 29.05.2022, 12:00

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Риски слишком велики.

Ни одна страна ЕАЭС не станет рисковать оказаться под западными санкциями, чтобы помочь режимам в Беларуси и России.

«Россия и Беларусь – крупнейшие торгово-экономические ваши партнеры, последствия санкций в той или иной степени затронут всех», – предупредил Лукашенко руководителей стран – участниц ЕАЭС 27 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он призвал «серьезно форсировать работу по созданию новых кооперационных связей и импортозамещению».

– Лукашенко отнюдь не выступает здесь адвокатом Путина. Здесь отражены больше свои шкурные интересы, которые достаточно припекают. Если просто сказать: Беларусь оказалась под санкциями – и что: вопить «Помогите!»? Куда солиднее заявить: «у нас с Россией проблемы – подставьте плечо помощи», – отмечает в комментарии «СН плюс» экономист Лев Марголин.

– Что вообще ожидает экономический союз в ближайшей перспективе?

– Думаю, в ближайшей перспективе ничего ни хорошего, ни плохого. Бросить ЕАЭС пока рука не поднимется. Призывы «надо объединяться» звучат достаточно слабо, иначе сказали бы: «будем объединяться». Помните, еще до 2020 года, когда в Беларуси наступали сложные времена, обычно говорили: сейчас Запад выразит свою глубокую озабоченность? Точно так и здесь: осталось выражать глубокую озабоченность и обеспокоенность.

Никто вокруг России не сплотится, ни одна страна не полезет на рожон, чтобы попасть под западные санкции за кампанию с Россией.

– Насколько важен рынок ЕАЭС для Беларуси?

– Мы страна небольшая, для нас любой рынок – будь то Кыргызстан или Туркменистан – это рынок, имеющий значение. Мы, в отличие от России, торгуем в основном готовой продукцией, которая и так не пользуется особым спросом, а в условиях западных санкций вообще обречена пылиться на складах. Повторюсь: никто не станет рисковать собой, чтобы подставить плечо помощи Беларуси.

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