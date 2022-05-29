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Украинские воины захватили в качестве трофея новейший российский ПЗРК «Верба»

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  • 29.05.2022, 12:03
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Украинские воины захватили в качестве трофея новейший российский ПЗРК «Верба»

Работа над ним началась еще в середине двухтысячных.

Оружие украинским бойцам поставляют не только страны запада, но и российские оккупанты. Так, новым трофеем защитников стал новейший российский ПЗРК 9К333 "Верба".

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

"Вербу" начали создавать в середине 2000-х. На вооружение русской армии такие ПЗРК передали только спустя несколько лет.

Бойцы ВСУ с начала полномасштабной войны завоевали немало трофеев:

В частности, в марте в освобожденном от российских оккупантов Гостомеле нашли несколько пусковых установок 9К333 в подбитой технике врагов.

Позже в окрестностях освобожденного поселка Малая Рогань в Харьковской области среди уничтоженной и заброшенной бронетехники захватчиков обнаружили ракеты 9М336 для этого ПЗРК.

Кроме того, нашим военным удалось захватить современный российский комплект средств автоматизации стрелков-зенитчиков 9С935. Им оснащают операторов переносных зенитных ракетных комплексов, в том числе "Верба".

ПЗРК "Верба" – результат глубокой модернизации советского комплекса "Игла". Работа над ней началась еще в середине двухтысячных. В то же время, сроки принятия комплекса на вооружение неоднократно сдвигались. Первые образцы "Вербы" начали поступать в российские войска только в 2014 году.

В настоящее время ПЗРК является частью тактического комплекса противовоздушной обороны "Барнаул-Т". Он интегрирован в общую систему противовоздушной обороны. "Верба" может получать информацию о воздушных целях от систем обнаружения высшего уровня.

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