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Mirror: Путин, возможно, уже мертв

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  • 29.05.2022, 12:09
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Mirror: Путин, возможно, уже мертв

Британское издание ссылается на источники в разведывательной службе МІ6.

Президент РФ Владимир Путин на фоне слухов о серьезном заболевании, возможно, уже мертв, а вместо него Кремль использует двойника.

Об этом пишет британский таблоид Mirror, ссылаясь на источники в разведывательной службе МІ6.

Инсайдеры не исключают, что ближайшее окружение Владимира Путина могут скрывать факт смерти российского президента, чтобы продолжать оставаться у власти. Для реализации своих планов Кремль, возможно, задействовал двойника главы РФ.

В последнее время появляются слухи в западных СМИ о том, что Владимир Путин серьезно болен и ему осталось жить несколько лет. Разведчики из MI6 предполагают, что Кремль скроет информацию о смерти своего руководителя.

Также инсайдеры не исключают, что двойник Владимира Путина появлялся на публике в последнее время - в ходе военного парада на Красной площади, который проходил 9 мая.

"Путин очень болен, и когда он умрет, его смерть будет храниться в тайне неделями, если не месяцами. Есть также вероятность, что он уже мертв. Это невозможно знать. Считается, что Путин использовал двойников в прошлом, когда был нездоров, и Кремль мог делать это сейчас. Путин возглавляет небольшую группу высокопоставленных чиновников, которые полностью ему лояльны", - продолжают источники из британской разведки и утверждают, что Кремль специально будет умалчивать о смерти Путина, поскольку в РФ на фоне таких новостей может произойти переворот, а командование армией примет решение о выводе войск с территории Украины.

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