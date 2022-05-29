«Рыцари зимнего похода» гоняют и жгут технику оккупантов в лесопосадках на юге Украины 4 29.05.2022, 12:23

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Бойцы ВСУ атаковали врага на Херсонщине и Николаевщине.

Генштаб ВСУ сообщал, что на юге Украины Вооруженные силы идут в контрнаступление. Так, в частности военные 28 отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего Похода продемонстрировали, как гоняют и жгут технику российских войск по посадкам Херсонщины и Николаевщины.

Видео обнародовано на Facebook-странице бригады.

"Убегайте с нашей земли непутевые завоеватели. Херсон держись, мы рядом!", - пишут воины ВСУ.

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