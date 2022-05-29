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Ничего он не выигрывал

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  • Тамара Эйдельман
  • 29.05.2022, 12:38
  • 7,852
Ничего он не выигрывал

Сталин принимал дикие решения в течение всей войны.

Честно признаюсь, мало что меня выводит из себя так, как разговоры о том, что Сталин выиграл войну. Помимо того, что это почему-то часто используют для оправдания того, что оправдать невозможно, — репрессий тридцатых годов, ненужных жертв и военных жестокостей, так ведь еще это просто-напросто неправда.

Это неправда, идущая еще с тех времен, когда был снят фильм "Падение Берлина", в котором Сталин, в реальной жизни ужасно боявшийся летать на самолете, спускается с синих небес в освобожденный Берлин, где его уже ждут и советские солдаты, и иностранцы, и освобожденные узники концлагерей, и герои фильма, которые благодаря товарищу Сталину обретают свое счастье — в общем, весь мир, смотрящий на него как на божество и спасителя.

Но только это не так.

В 30-е годы Сталин приложил огромные усилия для того, чтобы развалить армию и уничтожить большую часть ее командного состава. А еще по его приказаниям возводились малоэффективные и плохо работавшие заводы, которые должны были обеспечивать оборону страны. Как они ее обеспечивали, все увидели летом 1941 года. Но зато в головы уже нескольких поколений были вложены, да что там вложены — вбиты — мысли о том, что миллионы смертей во время первых пятилеток были "оправданы", потому что надо было готовиться к войне. А еще, что оборонная промышленность — самая важная и нужная, не то что всякие глупости вроде производства одежды и еды.

А еще Сталин заключил позорный договор с Гитлером и поднимал в Кремле тост за Гитлера, и разделил с ним Европу, и облегчил ему начало Второй мировой войны. И никакие разговоры о необходимости "мирной передышки" не оправдывают того, что творилось с 1939 по 1941 год, когда Советский Союз уже участвовал в войне, только почему-то мы так не любим об этом вспоминать.

А еще он принимал дикие и людоедские решения в течение всей войны — запрещал отступать, когда держаться дальше было нельзя, ставил заградотряды, стрелявшие по своим, приказывал наступать, когда наступать было невозможно, расстреливал генералов, чтобы было на кого свалить вину, и сделал еще много вредных и совершенно не приближавших победу вещей.

А потом его объявили великим стратегом, спасителем страны и до сих пор предлагают нам жить по его заветам: действовать по праву сильного, хватать, что плохо лежит, и помнить, что бабы новых нарожают.

Тамара Эйдельман, t.me

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