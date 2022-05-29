Эксперт: Лавров почти пошатнул поставки вооружения ВСУ, но Путин все испортил 10 29.05.2022, 12:56

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Российская дипломатия пошла в след за крейсером «Москва».

Российская дипломатия на прошлой и позапрошлой неделе достигла значительных успехов в продовольственном шантаже Запада, пыталась пошатнуть поставки нового вооружения, внести раскол в вопросе санкций и подтолкнуть Украину к невыгодным переговорам.

Однако, все эти шаги завершились полным провалом для Кремля. Ракеты мы получим, а декларация саммита ЕС на следующей неделе будет достаточно жесткой, написал в Telegram советник главы МИД Украины Виктор Андрусив.

По информации Андрусива, россияне в кулуарах требовали прекратить поставки новых ракет Украине, тогда они выходят на рубежи Донбасса и разблокируют порты для вывоза зерна.

"Однако, вся российская дипломатия пошла в след за кораблем по простой причине: Путина считают недоговороспособным. Фактически, напав на Украину без всякой причины (даже какой-то Гляйвиц - не придумали) Путин показал, что может перечеркнуть любые договоренности и договоры. Поэтому, какие бы заманчивые предложения ни приносила его дипломатия, нет ответа на вопрос: где гарантии, что Кремль что-то выполнит", - считает эксперт.

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