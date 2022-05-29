Белорусы записали свою версию песни-победителя Евровидения-2022 «Стефания» 3 29.05.2022, 13:03

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С новыми словами хит заиграл по-новому.

Белорусы, поддерживающие украинцев в борьбе с российскими оккупантами, записали свою версию песни-победителя Евровидения-2022 «Стефания».

«Очередная максимально позитивная версия «Стефании» от наших белорусских братьев и сестер, которые поддерживают Украину вопреки диктатору Лукашенко, узурпировавшему власть в их стране. С новыми словами и песня заиграла по-новому», — написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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