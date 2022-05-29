Названы мощнейшие продукты, которые естественно очищают печень 2 29.05.2022, 13:12

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Они также помогают правильной работе желчного пузыря.

Интересно, как часто Вы убираетесь в доме? Если не очень часто, то знайте … Ваша печень, как горничная внутри организма, постоянно очищает его от всех токсинов, которые Вы «вкладываете» в себя. И, следовательно, она помогает сохранять всю функциональность и работоспособность многих других органов и организма в целом. А чтобы постоянно поддерживать свою печень, можно просто добавить некоторые продукты в личное меню, пишет healthinfo.ua.

Вам точно поможет здоровое питание

Ведь современное питание, а также загрязняющие окружающую среду вещества и наша растущая зависимость от токсичных продуктов личной гигиены, убивают нашу печень довольно быстро. По этой причине, важно знать, как очистить печень тщательно и эффективно с помощью некоторых продуктов питания.

Ваша печень работает, чтобы очистить кровь и удалить токсичные вещества, которые мы съели, или попавшие внутрь при дыхании, или во время мытья через кожу. Когда она перегружена — как это у многих современных не только взрослых, но и самое страшное у детей — это очень опасно, потому что может привести к заболеваниям: различные формы гепатита, цирроз, рак и другие болезни.

Надлежащее функционирование глаз, сердца, мозга, половых желез, суставов, а также почек сильно зависит от хорошей активности печени.

Функции печени:

обезвреживание различных чужеродных веществ (ксенобиотиков), в частности, аллергенов, ядов и токсинов, путём превращения их в безвредные, менее токсичные или легче удаляемые из организма соединения;

обезвреживает и удаляет из организма избытки гормонов, витаминов, а также токсичных промежуточных и конечных продуктов обмена веществ, например, аммиака, фенола, этанола, ацетона и кетоновых кислот;

участвует в процессах пищеварения,

регулирует углеводный обмен;

пополняет и хранит некоторые витамины (особенно велики в печени запасы жирорастворимых витаминов А, D, водорастворимого витамина B12), и ряд микроэлементов — металлов, в частности, катионов железа, меди и кобальта. Также печень непосредственно участвует в метаболизме витаминов А, В, С, D, E, К, РР и фолиевой кислоты;

синтезирует холестерин ;

производит жёлчь ;

очищает кровь ;

синтезирует гормоны и ферменты, которые активно участвуют в преобразовании пищи в 12-перстной кишке и в других отделах тонкого кишечника.

Мощнейшие продукты, которые естественно очищают печень

Да, конечно же на ум сразу приходит свекла или одуванчик… И это верно, но сегодня мы уделим внимание тем продуктам питания, которые так же легко могут быть на Вашей кухне.

А чем они заслужили, чтобы попасть в ТОП — 5? Все потому, что большинство из них не просто защищает печень от токсинов и помогают вывести их, но и восстанавливают клетки печени, а также уровень выработки желчи (помогают желчному пузырю).

Теплая вода и лимон

Ежедневное употребление теплой воды с соком лимона стимулирует работу печени, которая выводит токсины и шлаки из организма.

Чеснок

Это один из самых лучших продуктов для очищения печени. Его не нужно употреблять слишком много. Если вы решите провести очищающую диету для печени, то включайте по зубчику чеснока в каждое блюдо. Если даже Вы увлеклись соколечением, то добавляйте в некоторые соки немножко чесночного сока. Чеснок улучшает работу ферментов печени, вследствие этого будет происходить активное очищение печени. Приправленные измельченным чесноком салаты имеют прекрасный аромат и очень полезны для печени.

Авокадо

Почему употребление богатых витамином С продуктов способствует очищению печени? Потому что витамин С способствует синтезу такого вещества, как глутатион. Это одно из самых лучших соединений для укрепления здоровья печени. Идеальным продуктом для этого является авокадо. Этот продукт содержит очень много ценных питательных веществ, которые в комплексе способствуют идеальному очищению печени.

Кинза

Кинза является чемпионом среди других представителей зелени по выведению из нашего организма тяжелых металлов. Химический компонент кинзы связывает эти металлы, высвобождая из клеток крови, органов и тканей, и выводит их из организма. Добавляйте кинзу в соки, коктейли, салаты, супы, вторые блюда

Куркума

Людям, которые имеют проблемы с печенью, куркума не просто нужна, а жизненно необходима. С куркумой гепатобиллиарная система человека начнет работать отлаженно, как «швейцарские часы». Это любимая специя печени. Попробуйте добавить ее в тушеную чечевицу или другие вегетарианские блюда и эффект оздоровления и восстановления печени не заставит себя долго ждать.

Очищение печени имеет решающее значение в нашей жизнедеятельности и в правильной работе всех наших органов. Так что не стесняйтесь включать этих защитников печени в ваш рацион прямо сейчас.

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