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В Беларуси еще больше вырос дефицит медиков

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  • 29.05.2022, 13:21
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В Беларуси еще больше вырос дефицит медиков

Сколько в стране не хватает врачей и медсестер?

В Беларуси продолжает расти нехватка врачей-специалистов. На 29 мая в общереспубликанском банке вакансий для них размещено 3754 вакансии. Для сравнения: в начале апреля было около 3,5 тысяч предложений от нанимателей. Также растет нехватка медсестер. Беларусь столкнулась с дефицитом медиков на фоне их отъезда для работы за границей, а также на фоне задержаний врачей, пишет zerkalo.io.

Для врачей-специалистов в общереспубликанском банке вакансий на 29 мая было опубликовано ровно 3754 предложений. Так, в Минске не хватает 949 таких специалистов, а в Брестской области, к примеру, — 489.

Что касается зарплатных обещаний нанимателей, то по 2706 вакансиям готовы платить до 1000 рублей. Но нужно учитывать, что в тексте вакансий, как правило, указывают суммы до уплаты налогов.

Для медицинских сестер в банке вакансий размещено в банке 2310 вакансий. Для сравнения: на начало апреля для этих работников было 2958 предложений от нанимателей. Большинство вакансий, которые сейчас размещены, — на зарплату до 700 рублей (2310 вакансий).

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