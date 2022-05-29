Бригада имени гетмана Мазепы ликвидировала русских «туристов», бродивших по улицам Марьинки

Бригада имени гетмана Мазепы ликвидировала русских «туристов», бродивших по улицам Марьинки3
- 29.05.2022, 13:47
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Украинские военные нанесли точные удары.
Боевая группа К2, которая относится к 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, ликвидировала очередных "туристов", которые бродили по безлюдным улицам на окраинах Марьинки Донецкой области.
Видео опубликовали на ютуб-канале бригады.
"Приехали "туристы" на запрещенных машинах и остановились на улице, где ребята с разведывательной группы К2 с помощью еще одних знаменитых рабочих проводили плановые ремонтные работы", – написали украинские военные.