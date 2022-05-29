Ученые выдвинули неожиданную версию пересыхания Марса 4 29.05.2022, 14:08

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Ранее планета походила на Землю и была покрыта сеткой рек и озер.

Если верить самой популярной из гипотез смены атмосферы Марса, планета потеряла углекислый газ, который помогал сохранять тепло. Но недавнее исследование русла марсианских рек и то, что они могут рассказать о воде и атмосфере Марса, говорит о том, что изменение климата произошло из-за потери другого важного ингредиента, без которого замерзла вода.

Об этом сообщает phys.org.

Ранее Марс походил на Землю и был покрыт сеткой рек и озер. Их следы планета сохраняет до сих пор, но около трех миллиардов лет назад они пересохли, и никто не знает почему.

«Люди выдвигали разные идеи, но мы не знаем точно, что вызвало столь резкое изменение климата. А понять очень нужно, особенно потому, что это единственная планета, о которой нам точно известно, что она превратилась из пригодной для проживания в непригодную», – сказал Эдвин Кайт, геофизик из Чикагского Университета.

В 1972 году ученые увидели снимки поверхности Марса и с изумлением поняли, что на планете когда-то было полно жидкой воды. Поскольку там нет тектонических плит, которые могли бы сдвигаться, русла древних рек до сих пор сохранились. Это позволило Кайту и его коллегам проанализировать составленные за годы наблюдений карты Марса и рассчитать хронологию изменения активности водоемов за миллиарды лет. Затем они объединили собранные сведения с моделями разных климатических условий и посмотрели, что лучше подходит.

Моделирование учитывало множество факторов, влияющих на климат планеты:

близость к Солнцу,

состав атмосферы,

наличие снежного и ледяного покрова,

облака.

Что стало причиной смены атмосферы Марса

Сравнив полученные результаты, ученые заметили нечто неожиданное: изменение объема углекислого газа в атмосфере не влияло на результат. Следовательно, СО2 не может выступать определяющим фактором высыхания на планете.

Вместо этого появилось несколько альтернативных вариантов. Новые данные вписываются в сценарий, при котором тонкий слой ледяных облаков высоко в атмосфере Марса действует как прозрачное стекло удерживающего тепло парника. Например, такой эффект мог создать водород, попавший в атмосферу планеты из ее недр и вступающий во взаимодействие с углекислым газом.

Ученые пока не могут раскрыть тайну гибели Марса, но знают, как ограничить возможные варианты. Они предложили несколько тестов, которые мог бы провести марсоход Perseverance.

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