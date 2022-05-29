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Украинские воины ликвидировали командира российских десантников

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  • 29.05.2022, 14:12
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Украинские воины ликвидировали командира российских десантников

Ранее он реконструировал «Вяземскую воздушно-десантную операцию», но в реальном бою это не помогло.

Украинские военные уничтожили еще одного российского командира, который совершал преступления на территории Украины. Он управлял парашютно-десантной ротой.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

ВСУ ликвидировали капитана Александра Выгуляра. Он был командиром парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии России.

"3 месяца назад под Вязьмой он вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию". Впрочем, при встрече с украинскими воинами это не помогло", - говорится в сообщении

Напомним, недавно стало известно о гибели российского подполковника Александра Достигаева.

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