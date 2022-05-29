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Контрактники армии РФ ждут конца мая, чтобы побыстрее сбежать из Украины

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  • 29.05.2022, 14:38
  • 3,316
Контрактники армии РФ ждут конца мая, чтобы побыстрее сбежать из Украины

Новый перехват разговоров оккупантов СБУ.

Российские военные, которые сегодня воюют против Украины, массово ожидают конца мая. Планируют "законно" покинуть территорию страны.

Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Оказалось, что уже в конце мая истекает 90-дневный срок проведения "спецоперации", который был определен российским законодательством. Оккупанты, прибывшие в Украину еще в феврале - желают "законно" покинуть службу.

"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас не хочет менять, все отказываются сюда ехать. Думаю, наверное, сейчас досижу, три месяца как стукнет - надо как-то выбираться. Буду искать что-то на гражданке", - сообщает оккупант в перехвате разговоре.

В то же время командование пытается удержать солдат: агитируют и запугивают тем, что испортят им личное дело.

"Приезжают, агитируют там: "Младшие классы пишут вам письма. Если вы уедете, кто здесь останется". Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще никого это не остановило",- отмечает оккупант.

В видео присутствует ненормативная лексика!

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