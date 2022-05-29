Мнение: Синепала склоняют к более активному вовлечению в конфликт 6 29.05.2022, 14:46

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Отдача может «замучить» Картофельного Лося.

Телеграм-канал «Ник и Майк» поделиться наблюдениями и инсайдами по ситуации, связанной с войной против Украины.

1. Кремль решил атаковать не когда сам будет готов, а когда, по его оценкам, меньше всего готова Украина. Напомним, что это является одним из дворовых принципов, которые в детстве усвоил на Лиговке кремлевский старец. Но опять что-то пошло не так. Наступление агрессора увязло, а на некоторых участках украинская армия перешла в контрнаступление.

На фоне такой ситуации на фронте, российский агрессор предпочел воевать в медиапространстве, забрасывая в первую очередь Европу мнениями своих агентов, что «не все так однозначно», «мира не хочет Украина», «в потенциальном мировом голоде, виноваты санкции против России, а не блокада украинских портов агрессором». В таких вбросах успехов больше, чем на поле боя. Сказывается усталость европейцев от войны и щедро оплаченные друзья Кремля из жирных 2000-ых.

Но Украина резонно отвечает «на заманчивые предложения о компромиссах»: вы хотите компромисса с агрессором - вот и отдавайте ему часть своей территории сами. Можно подарить Кремлю кусочек Франции или Италии. Проблему голода можно решить не компромиссом с Кремлем, а деблокадой портов и поиском альтернативных путей транспортировки того же зерна. Мы молчим о том, что эти проблемы можно было предотвратить, но все увязло в бюрократии, которая предпочитает выражать озабоченность реальным действиям.

Ближайшие два месяца скорее всего станут подготовкой к тому, чтобы ситуация на фронте изменилась в пользу Украины. Кремль будет дальше спешить, но ресурсов, позволяющих рассчитывать на успех, кроме как в своем телевизоре, маловато. К слову, в России любили шутить на тему телевидения Северной Кореи, где северокорейцы выигрывают все Олимпиады. Сейчас уже не так смешно, потому что свои собственные победы остались только в этом самом телевизоре.

2. Синепала склоняют к более активному вовлечению в конфликт. Но, понимая, что победа не гарантирована, агрофюрер пытается ограничиться имитацией бурной деятельности. Так, поручено создать южное оперативное командование. Неплохой анализ, как это может выглядеть на практике, по ссылке. Спойлер - практически никак.

Фактически сюжет с созданием командования - именно та самая имитация, которая должна продемонстрировать кремлевскому старцу, что Картофельный Лось перешел от слов к делу. Само по себе отсутствие такого командования до сих пор означает, что «четыре позиции, с которых готовилось нападение на Беларусь» не существовали даже на картах, которые до сих пор никому не были показаны.

В действиях хунты более вероятным и возможным видится другое - переброска «Искандеров» в Брестскую область. С этих позиций можно угрожать линиям снабжения на территории Львовской области Украины. Это напрягает ВСУ больше, чем создание третьего командования.

Также существует вероятность активации новой версии миграционного кризиса на границе с Польшей. В этот раз прорабатывается доставка «беженцев» из Афганистана. Не напрямую через минский аэропорт (слишком палевно, да и нечем), а через территорию России. Это должно отвлечь польские силы от помощи Украине, заняв их отражением новых провокаций на границе. Наблюдаем за судьбой аэропорта в Кабуле, который может перейти в управление Эмиратов.

Весьма вероятно, что пока на фронте будет без перемен, белорусская хунта будет тянуть время и ограничиваться именно имитацией. Воевать на стороне проигрывающих агрофюрер не хочет. Его не устраивает концепция «мы в рай, а они просто сдохнут», которую активно навязывает кремлевский старец. Тем более, что, «па ашчушчэниям» агрофюрера, старец обходит его в гонке на лафетах. А значит, снова может появиться шанс половить рыбку в мутной воде. Сразу скажем: это крайне ошибочное заблуждение.

Тянуть время, которого нет, - вот и вся стратегия с тактикой. Имитировать и гадить соседям: кому - ракетами, а кому - мигрантами. На большее решиться сложно, потому как отдача может и замучить.

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