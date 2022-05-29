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Украинский спецназ нашел и уничтожил спрятанную в ангаре технику оккупантов

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  • 29.05.2022, 14:49
  • 3,952
Украинский спецназ нашел и уничтожил спрятанную в ангаре технику оккупантов

Мощный удар попал на видео.

Бойцы Сил специальных операций АЗОВ и артиллерии Вооруженных сил Украины мощно ударили по фермерскому ангару, в котором российские захватчики спрятали свою технику.

Видео появилось в Telegram ССО АЗОВ.

Воины ССО действовали совместно с артиллеристами ВСУ в Запорожской области. Первые зафиксировали цель с воздуха и передали координаты для атаки коллегам из артиллерии.

В результате успешной атаки удалось разгромить ангар вместе с техникой и личным составом РФ. Потери уточняются.

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