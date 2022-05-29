Украинский спецназ нашел и уничтожил спрятанную в ангаре технику оккупантов 2 29.05.2022, 14:49

3,952

Мощный удар попал на видео.

Бойцы Сил специальных операций АЗОВ и артиллерии Вооруженных сил Украины мощно ударили по фермерскому ангару, в котором российские захватчики спрятали свою технику.

Видео появилось в Telegram ССО АЗОВ.

Воины ССО действовали совместно с артиллеристами ВСУ в Запорожской области. Первые зафиксировали цель с воздуха и передали координаты для атаки коллегам из артиллерии.

В результате успешной атаки удалось разгромить ангар вместе с техникой и личным составом РФ. Потери уточняются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».