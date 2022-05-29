Сошел с ума и никому не доверяет: российский перебежчик рассказал о странном поведении Путина 8 29.05.2022, 14:51

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У главы РФ все чаще случаются внезапные приступы ярости.

В последнее время у президента РФ Владимира Путина случаются внезапные приступы ярости, из-за чего он перестал доверять людям из ближайшего окружения.

Об этом в комментарии изданию Mirror рассказал перебежчик из ФСБ Борис Карпичков.

Изменения в поведении Владимира Путина могут быть связаны с тяжелым неизлечимым заболеванием, на фоне которого у президента РФ стремительно ухудшается зрение. Более того, российского президента постоянно сопровождает бригада врачей.

Перебежчик из ФСБ утверждает, что главе Кремля приходится щуриться, читая текст во время заседаний или обращения к народу. Более того, заметны кардинальные изменения в психологическом состоянии Путина, который без причины может срываться на своих подчиненных.

"Раньше он был спокоен с подчиненными, но теперь у него случаются вспышки неконтролируемой ярости. Он совсем сошел с ума и почти никому не доверяет", - продолжил бывший агент ФСБ.

Собеседник, который сейчас скрывается в Великобритании, также рассказал, что Владимир Путин не хочет носить очки, несмотря на стремительное ухудшение зрения. По словам экс-разведчика, такой аксессуар может расцениваться обществом как признак слабости президента РФ.

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