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Пентагон отправил в Украину новую партию дальнобойных гаубиц М777: яркие кадры

  • 29.05.2022, 15:01
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Пентагон отправил в Украину новую партию дальнобойных гаубиц М777: яркие кадры

Оружие погрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии.

Военнослужащие США погрузили в самолет дальнобойные гаубицы М777, которые будут поставлены Украине для противостояния российской агрессии. Об этом сообщает представители Министерства обороны (Пентагон) в Twitter.

"Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", — подчеркнул Залужный.

Груз с 155-миллиметровыми буксируемыми гаубицами M777 погрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии.

"Гаубицы являются частью усилий США наряду с партнерами и союзниками из НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", – сообщили в Пентагоне.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал о том, что украинские артиллеристы в восторге от 155-мм гаубиц M777, полученных от США для противостояния российским войскам.

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