Пентагон отправил в Украину новую партию дальнобойных гаубиц М777: яркие кадры
- 29.05.2022, 15:01
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Оружие погрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии.
Военнослужащие США погрузили в самолет дальнобойные гаубицы М777, которые будут поставлены Украине для противостояния российской агрессии. Об этом сообщает представители Министерства обороны (Пентагон) в Twitter.
"Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", — подчеркнул Залужный.
A @USAirForce C-17 Globemaster III is loaded by @USMC Marines with M777 towed 155 mm howitzers at @March_ARB, Calif. The howitzers are part of the U.S. efforts, alongside @NATO partners and allies to identify and provide 🇺🇦 Ukraine with additional capabilities. pic.twitter.com/0pwJCIPqjj— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 29, 2022
Груз с 155-миллиметровыми буксируемыми гаубицами M777 погрузили в военно-транспортный самолет на базе в Калифорнии.
"Гаубицы являются частью усилий США наряду с партнерами и союзниками из НАТО для предоставления Украине дополнительных возможностей", – сообщили в Пентагоне.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал о том, что украинские артиллеристы в восторге от 155-мм гаубиц M777, полученных от США для противостояния российским войскам.