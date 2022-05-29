Ученые назвали способ продлить жизнь на 10 лет 1 29.05.2022, 15:07

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Выводами поделились специалисты из Гарвардского и Амстердамского университетов.

Исключение пяти основных факторов риска для здоровья способствуют увеличению продолжительности жизни на 10 лет.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардского и Амстердамского университетов, сообщает newsyou.info.

Специалисты в течение 20 лет следили за состоянием здоровья более 100 тысяч людей старше 50 лет и анализировали, из-за чего у некоторых появляются сердечно-сосудистых заболевания, диабет или рак.

В итоге ученые выделили пять основных факторов риска: курение, вредное питание, низкая физическая активность, ожирение и употребление алкоголя (даже в умеренном количестве – 175 мл вина для женщин и 350 мл для мужчин).

Специалисты выяснили, что отказ от четырех-пяти вредных привычек в среднем на 10 лет продлевает жизнь женщин. Эксперимент показал, что физически активные, некурящие участницы исследования с нормальным весом, проживали в среднем 84,4 года, тогда как остальные только 73,5 года.

У мужчин, которые отказались от четырех-пяти вредных факторов, продолжительность жизни увеличивалась в среднем на 9 лет.

Ученые обнаруживают все больше признаков долголетия, которые могут удивить.

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, необходимо правильно питаться и быть физически активным – это известно каждому.

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