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Под Запорожьем спецназ СБУ одним ударом уничтожил несколько десятков оккупантов

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  • 29.05.2022, 15:16
  • 4,346
Под Запорожьем спецназ СБУ одним ударом уничтожил несколько десятков оккупантов

Российских солдат, собравшихся возле БТР, атаковали с дрона.

В Запорожской области бойцы украинского спецназа СБУ уничтожили сразу 82 оккупанта. Десятки российских солдат, собравшихся возле БТР, были убиты одним ударом с дрона.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

"Филигранно точная работа спецназа 15 Главного Управления ДВКР СБУ. Прилетели, увидели и разбомбили БТР - 82 орков", - говорится в сообщении.

Геращенко посчитал, что если бы у ВСУ было 300 таких хорошо обученных экипажей боевых дронов, как в 15 ДВКР СБУ и раз хотя бы в 3 дня такой экипаж уничтожал хотя бы одну единицу бронетехники противника, то за месяц удалось бы уничтожить 3 тыс. российской техники.

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