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Как болезненные комплексы управляют Лукашенко

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  • 29.05.2022, 15:23
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Как болезненные комплексы управляют Лукашенко

Мнение экс-депутата Верховного Совета Беларуси Сергея Наумчика.

Может ли Александр Лукашенко полностью сдать белорусскую независимость, как этот человек понимает ценности суверенитета? Почему вообще такой человек, который в 1991-м году не голосовал за независимость, стал правителем Беларуси?

Эти и другие вопросы Виталий Цыганков в программе «Беседа» на «Белсате» обсудил с депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 12 созыва, автором книг о 90-х годах, обозревателем Радио «Свобода» Сергеем Наумчиком.

Определенные мысли, что высказал Сергей Наумчик во время «Беседы»:

Лукашенко отказался голосовать за независимость Беларуси.

Уже в 1993 году мы требовали лишения Лукашенко депутатского мандата за антигосударственную деятельность.

Как ни парадоксально, для Лукашенко Беларусь не представляет никакой ценности: ни история, ни язык, не народ.

В Беларуси идет самый естественный фашистский террор.

Если бы Лукашенко предложили управлять в Кремле, он сдал бы Беларусь за секунду.

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