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В России мать «сдала» в полицию уклоняющегося от армии родного сына

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  • 29.05.2022, 15:24
  • 4,228
В России мать «сдала» в полицию уклоняющегося от армии родного сына

Жительница Подмосковья была озабочена его увлечением видеоигрой Counter-Strike.

Жительница Московской области страны-агрессора, РФ, пожаловалась в полицию на то, что ее родной сын уклоняется от службы в армии сына. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

По данным журналистов, жительница Одинцово была озабочена увлечениями 22-летнего сына — это видеоигра Counter-Strike, игровые гаджеты, а также фингерборд (уменьшенная копия скейтборда, с помощью которой на пальцах можно выполнять различные зрелищные трюки), на продажах которого он якобы и зарабатывает на жизнь.

В итоге россиянка написала на сына заявление в полицию, в котором сообщила, что он уклоняется от военной службы. Мать попросила силовиков принять соответствующие меры.

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