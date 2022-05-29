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В Ленинградской области РФ при странных обстоятельствах умер 24-летний белорус

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  • 29.05.2022, 15:25
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В Ленинградской области РФ при странных обстоятельствах умер 24-летний белорус

В причинах разбираются судмедэксперты

В общежитие города Тихвин Ленинградской области России нашли труп 24-летнего белоруса. Следов насильственной смерти на теле молодого человека не обнаружили, но возле рта у него была пена, сообщает местный портал «Мойка78».

27 мая в полицию поступило сообщение о том, что в общежитии на улице Карла Маркса в одной из комнат найден труп неизвестного мужчины. Прибывшие на место происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался 24-летний гражданин Республики Беларусь.

Следов насилия на трупе не обнаружили. В квартире не был нарушен порядок, дверь была закрыта изнутри.

По предварительной информации, перед смертью погибшего тошнило. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются судмедэксперты и полицейские.

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