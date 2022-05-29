Оккупанты понесли большие потери возле Изюма 29.05.2022, 15:28

3,380

Это направление остается одним из самых «горячих» на фронте.

Российские оккупанты продолжают ввести активные боевые действия на разных направлениях Украины. Впрочем, одним из самых горячих остается Изюмское.

На этом направлении враг применяет все виды имеющегося вооружения. Об этом рассказал командир батальона 95 ОДШб, Герой Украины Евгений Шаматалюк.

Его слова приводит в "Фейсбуке" Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Так, по словам командира батальона, враг на этом направлении работает по всему имеющемуся вооружению, которое у него есть. пехота, боевые машины, танки, артиллерия, огнеметные системы, такие как ТОС "Буратино", "Солнцепек", а также активно применяет БПЛА. Также ранее противник активно применял авиацию, но сейчас ее гораздо меньше, благодаря украинской ПВО.

Шаматалюк подчеркнул, что количество артиллерии, используемой украинскими военными на Изюмском направлении, увеличилось, и оккупанты ее боятся. В то же время, несмотря на многочисленные потери, враг подтягивает резервы.

"Противник терпит большие потери, но, вместе с тем, проводит активную ротацию, подтягивает резервы", – говорит он.

Кроме того, командир батальона отметил, что не может перечислить количество подразделений, штурмующих украинские позиции, ведь те постоянно меняются.

При этом добавил, что после неудачных попыток оккупанты дезертируют, отказываются выполнять приказы или их отводят где-то в тылы для перекомплектации и т.д. Единственный способ поднять их к бою - "обещание" командиров обменять солдат и вернуть в Россию, если они примут определенный населенный пункт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».