Один из украинских дилеров МАЗ решил отказаться от продукции белорусского предприятия

Один из украинских дилеров МАЗ решил отказаться от продукции белорусского предприятия1
- 29.05.2022, 15:40
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В заявлении компании говорится, что Беларусь станет демократической и свободной.
Один из крупнейших украинских дилеров грузового бренда МАЗ, компания УкрЕвроМАЗ, оказывается от белорусской продукции, пишет портал vesti.ua.
Отмечается, что с момента создания ООО «УкрЕвроМАЗ» предприятие позиционировало себя как компания по продаже транспортных средств Минского автомобильного завода, а также техники на шасси МАЗ от украинских производителей.
«Мы верим, что продукция МАЗ еще вернется на рынок Украины, а Беларусь станет свободной и демократической страной. А пока это произойдет, мы приступаем к новому этапу развития компании — продаже техники от УкрЕвроМАЗ на шасси европейских производителей. Так сегодня мы получили приобретенное шасси Renаult D и уже думаем, какое оборудование на него установить», — прокомментировали решение в компании.