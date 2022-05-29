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Ирландия требует освободить белорусских политзаключенных

  • 29.05.2022, 15:55
Ирландия требует освободить белорусских политзаключенных

Дублин высоко оценил мужество героев Беларуси.

Министр по европейским делам Ирландии Томас Бирн выступил с заявлением, в котором призвал освободить белорусских политзаключенных. Оно опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства в годовщину задержания политзаключенного Сергея Тихановского.

«Господин Тихановский томится в тюремной камере с 29 мая 2020 года. Он получил 18-летний срок заключения, и, если он отбудет его, к моменту освобождения ему будет 60 лет. Этот политизированный приговор является вопиющим нарушением прав человека, не говоря уже о фундаментальной человеческой порядочности», — говорится в заявлении министра.

Он высказывает восхищение мужеством политзаключенного, «готовностью говорить правду власти» и «решимостью построить лучшее будущее для белорусского народа».

«При правлении Лукашенко мы стали свидетелями применения государственного насилия против мирных демонстрантов, неизбирательных задержаний, ограничения свободы собраний и свободы СМИ. Ирландия продолжает безоговорочно осуждать эти нарушения; мы призываем к их немедленному прекращению», — заявляет он.

«Белорусские власти преследуют людей только за то, что они выступают против Александра Лукашенко. Режим заключает своих граждан в тюрьмы в ужасных условиях, подвергает их жестокому обращению и пыткам и приговаривает их к длительным тюремным срокам в ходе политизированных судебных процессов, проводимых за закрытыми дверями. Ирландия неоднократно призывала к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных, произвольно задержанных в Беларуси. Беларусь должна придерживаться своих международных обязательств и обязанностей», — подчеркивает министр.

«Я призываю всех ирландцев и демократически избранных представителей Ирландии поддержать политических заключенных Беларуси и дело, которое они поддерживают: демократическую, справедливую и свободную Беларусь», — резюмировал глава ведомства.

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